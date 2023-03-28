在圖像化、數位化的時代，將代表著西方文化與知識觀念的古籍看作創作的起點，藝術家楊北辰的寫實雕塑，在古籍與雕塑之間創造了一種「互文性」，藉著具象的雕塑，象徵著抽象的文化與知識，也以雕塑建構出與歷史、思想、認知觀念有密切聯繫的上下文。

楊北辰自述：「從1997年至今，我把自己的工作方式限制與重復在一種極端狹窄的創作形態中，以一種單純、明確、緩慢的方式，在去除與消滅的過程中探求擬仿真實的過程意義。」他指出寫實的摹刻，對他而言既是審視自身也是看待它物的方式，更是世界在觀看自己的方式。四川美術學院美術館館長何桂彥指出，楊北辰的具象雕塑，可視為設定了一個「元文本」。

古籍作為信息的承載物，在文化史上占著重要地位，以《真像的真相》為題，楊北辰表示：「透過寫實藝術，透過擬真手法跟大家溝通的那個東西才是最重要的」他認為「寫實藝術就像是大眾文學作品，任何人都可以看得懂，都可以透過寫實的形象，和他的生命做連結。」作為寫實藝術家，最大的優勢也在於藝術形式是通俗的，而挑戰並不在於寫實的技法，是在於賦予寫實深刻的意義。

何桂彥指出，若將書籍看作是一個知識系統，具有公共性的特徵，那麼，對書籍的選擇則是藝術家純粹的個人行為，對楊北辰而言，選擇這些書籍來重現自然是有特殊意義的，也許是個人心靈的成長，或是對古典文化與西方文明的禮讚，而從觀看機制，則是強調了「儀式感」，透過畫廊的燈光、環境，試圖告訴觀眾這是一次審美代的觀看。凝視之下，超真實的視覺意義也才得以綻放。