日本新潟縣佐渡市日前出現大量「螢烏賊」被沖上岸的奇特景象。

日本北陸靠海的新潟縣佐渡市、富山縣富山市上周相繼出現大量「螢烏賊」被沖上岸的奇特景象，有些甚至還會「吱吱叫」，畫面顯示，密密麻麻的烏賊覆蓋海灘，幾乎連沙子都看不見。有趣的是，日本網友似乎和台灣人一樣愛吃，不少人發問能不能吃，不過專家指出，被沖上岸的烏賊含有大量沙子，並不適合食用。

綜合富士新聞網（FNN）、日本放送協會（NHK）、新潟放送（BSN）等日媒報導，新潟縣佐渡市及富山縣富山市的海岸18日、20日分別湧現大量「螢烏賊」，報導描述，被打上岸邊的螢烏賊還在「吱吱叫」，並且發出光點。

佐渡市沙灘被螢烏賊覆蓋的情形尤其令人驚訝，畫面顯示一隻隻烏賊將海岸線染成粉紅色，密密麻麻幾乎看不見沙子。

日本新潟縣佐渡市日前出現大量「螢烏賊」被沖上岸的奇特景象。

螢烏賊沖上岸並不是「天有異相」的徵兆，據當地漁會及螢烏賊博物館館長小林正樹解釋，這種現象叫作「螢烏賊自拋」，每年春季是「螢烏賊」的產卵季，烏賊到淺水區域產卵後被海浪打上岸，有人說烏賊因為迷失方向被沖上岸，也有人說牠們生產完後精疲力竭而隨波逐流。

報導指出，佐渡市往年初春都可以在海岸邊釣到螢烏賊，但像今年這樣大量沖上岸的情形相當罕見，連當地人都難掩震驚。至於為何今年有這麼多螢烏賊沖上岸，至今仍不得而知。

大量烏賊現蹤海灘也讓許多當地人到現場捕撈、蒐集，他們主要擔心烏賊腐爛，因此趕緊打撈，一名20多歲男子表示自己收穫滿滿，他說要將洗乾淨的烏賊拿來當魚餌。

影片為富山人到海邊捕撈螢烏賊的畫面

海量烏賊沖上岸引發日本民眾熱議，有趣的是，日本網友似乎也和台灣人一樣熱愛海鮮及美食，不少網友留言說可以「烤烏賊吃到飽」，有人讚嘆當地人晚餐有「便宜的配菜」了，有人鼓吹要趕快吃，不然「太浪費了」，不過小林正樹表示，被沖上岸的螢烏賊含有大量沙子，「不宜食用。」