疫情趨緩，越來越多台灣人衝日本旅遊，但揪多少人去自助旅行最剛好？日本旅遊達人林氏璧分享社團有網友提問，與好友共8人要去日本大阪玩一周，有6個人是第一次出國，好奇自助旅行真的是人愈多，愈熱鬧愈好玩嗎？結果廣大網友答案一面倒「人越少越好真心不騙」、「絕對要有分開放生的準備！」

林氏璧今天在臉書發文，分享一名網友要與好友共8人去大阪自由行一周，8人中只有2人有出國經驗，其餘6人皆是首次出國，詢問自助旅行真的是人愈多愈好玩嗎？會互相支援，旅途更熱鬧？

對此，網友紛紛回答：「神隊友10個都無礙，豬隊友1個就夠你受」、「千萬別相信『沒意見、都可以、你決定就好』這種鬼話，到時候最多毛的就是他」、「人數多，你就是當然免費的導遊或領隊了，大大小小的事你都得處理」、「Wifi機一定要一人一台」、「就算是超要好的朋友，8人行動光吃飯都很麻煩」、「人越少越好真心不騙」。

對於自助旅行幾個人一起去最好，林氏璧認為「慎選旅伴」是關鍵，一個人也可以很開心，兩個人不一定剛剛好，三個人以上非常容易吵架，「如果真的8人出去一切順利，請好好珍惜這一群朋友」。