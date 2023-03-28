潘幸甄的妹妹潘美金（左）與路竹高中校長盧正川與潘幸甄用智慧型手機做視訊連線。（林瑞益攝）

路竹高中舉重隊潘幸甄28日參加在阿爾巴尼亞舉行的2023年世界青少年舉重錦標賽，她勇奪抓舉與挺舉總和163公斤等3面金牌（破全國紀錄）。這位身高號稱150公分的小將練舉重的初衷是為了改善家裡的生活，其父母親昨天感動地透過越洋連線感謝她的付出。

路竹高中下午安排記者會，潘幸甄的妹妹潘美金與其父親潘泉源、母親黎氏夢泉、校方感謝各界對路竹高中舉重隊的支持。潘幸甄在49公斤級青少年組奪得抓舉73公斤金牌、挺舉90公斤金牌，總和163公斤金牌。

潘幸甄在越洋連線時說，謝謝教練們的指導與大家的幫忙，讓她將心態與狀態調整到最佳狀態，剛開始比賽的時候很緊張，心情本來很興奮，後來就轉為平常心去參賽。

談到偶像舉重奧運金牌得主郭婞淳，潘幸甄說，因為她覺得郭婞淳很善良，做任何事情都充滿正向的能量，因此向郭看齊。潘幸甄也謝謝父母親為她加油，她要對父母親說：「我做到了！」父母親也感動地謝謝她的努力，對於女兒練舉重練到受傷感到不捨。