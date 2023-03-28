明天是青年節，救國團今天公布112年度「青年獎章」得主名單，共有10人獲獎，包括台北市長蔣萬安、澳運供應鍊管理董事長高嘉陽及中國醫藥大學中醫系五年級孫智閩等人。救國團希望藉此建構當代青年新典範。

救國團主任葛永光說，原本「青年獎章」是頒給35歲以下的傑出青年，但要在這樣年紀有好成就不容易，後來改成45歲以下。此外，今年「青年獎章」得主重新分類，原先以青年守則為分類標準進行簡化及調整，並新增藝術文化類、創新類及海外傑出成就類的得主。

葛永光說，今年共有332位各行各業優秀青年參加「青年獎章」選拔，47人進入決審，最後10人獲獎。救國團從1956年起開始辦理「青年獎章」選拔，歷年共計838位（含今年10位）傑出青年獲得殊榮。

今年10位獲獎者中，除了蔣萬安、高嘉陽及孫智閩等3人，還有工研院電光系統所組長方彥翔、金門棠風舞蹈團團長邱驛棠、桃園市後備指揮部士官督導長林岡緯、谷芳茶葉公司董事長洪佳玉、成大電機系教授解巽評、台大講師魏均珩及美和科大助理教授蘇彥等7人。不我蔣萬安今天並未出席領獎。

現年44歲的高嘉陽，在2008年前是科技新貴，但金融風暴來襲，他的工作陷入困境，因此當起背包客到澳洲打工度假，白天在進口商當司機送貨，晚上當清潔工，他宣稱「我刷過的馬桶比你蹲過的還多」。

高嘉陽由之前任職的進口商推薦到報關行工作，後來成立物流報關的公司，他為許多在澳洲打工度假的學生解決困境，同時也成為台灣精品及農產品進入澳洲市場的橋樑，因此獲得今年「青年獎章」。

孫智閩則是新二代，他在越南出生，後來才被接回台灣居住。他幼年因為混血而受盡罷凌，卻始終相信知識能改變環境及家庭，同時對於弱勢團體更易於同裡。

孫智閩將醫學知識回饋鄉里，帶領「上醫醫療服務隊」，跟著醫師們，在雲林二崙、澎湖烏崁、金門烈嶼等地，進行定期義診，前往重症、行動不便患者家中居家診治，長期免費照顧困苦之人，使弱勢不致被社會拋棄遺忘。