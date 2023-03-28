泰藝今天舉行線上法說會，泰藝主要產品為OCXO(恒溫振盪器)、VCTCXO & TCXO(溫度補償石英晶體振盪器)及XO/VCXO(壓控振盪器)，終端應用以網通、通訊、資料中心及車用等，其中資料中心部分，泰藝在資料中心應用應對具成長性高價值產品，今年前2月成長20%，目前客戶訂單涵蓋期仍長，第2季及第3季客戶訂單亦都能掌握。

泰藝在美國/台灣及/大陸共有8個據點，儘管2022年全球產業面臨通膨升息影響，泰藝2022年合併營收為23.69億元，年增4%，由於產品組合優化，營業毛利為8.13億元，年增25%，合併毛利率為34.34%，營業淨利為4.22億元，年增40%，稅後盈餘為3.58億元，年增68%，每股盈餘為5.25元。

受惠於交換器/路由器/資料中心成長，網通設備產品佔泰藝營收比重逐年成長，2022年佔比已達18%，公司預估，2024年佔比可望達25%。

在車用產品部分，泰藝2022在汽車電子應用成長大於80%，主要來自於乘客艙，2023年配合特殊XO的技術，以及網通客戶的經驗，會以車用通訊模組/資料處理為重點市場，預計今年第3季到第4季可以拿到新的小量訂單，去年車用產品佔比不到5%，泰藝希望未來佔比能持續拉升。

泰藝今年前2月合併營收為3.24億元，年減9.6%，泰藝表示，去年營運是相對高點，今年競爭比往年劇烈，營收無法像去年，我們保守面對第2季及第3季，希望全年營收年減幅度能維持今年前2月營收年減幅度，我們公司看重毛利率，希望毛利率能維持特定水準。