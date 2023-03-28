Slipstream SPONGEBOB 大人款，4480元。（PUMA提供）

adidas originals HELLO KITTY X STAN SMITH 經典鞋，2990元。（adidas originals提供）

兒童節將至，據外部統計，12歲以下孩子喜愛禮物前5名除了文具類、娃娃模型外，運動用品也榜上有名，運動品牌看好趨勢與卡通玩聯名，推出海綿寶寶與凱蒂貓鞋，讓孩子在同儕間能夠靠穿搭脫穎而出，家長也能買到相應尺寸，一塊穿出門秀親子間好感情。

PUMA攜手美國動畫《海綿寶寶》推春夏聯名系列新品，鞋款以翻玩Future Rider、Rider FV及Slipstream等復刻鞋履，以海綿寶寶的經典黃色及派大星橘粉色為主色揮灑鞋身，幽默環扣上各個卡通人物鞋吊牌，有別於大人版鞋款以鞋帶綁繫方式，孩童款改以魔鬼氈黏貼相當貼心。

adidas originals則有與三麗鷗合作的HELLO KITTY造型鞋，將凱蒂貓、美樂蒂融入經典Stan Smith鞋款，於細節中點綴角色俏皮耍萌圖樣或蝴蝶蝶彰顯個人風格，再以大面積白色走簡約風滿足百搭需求，OrthoLite鞋墊也讓雙腳保持舒適，鞋面含至少50％再生成分協助愛護環境。