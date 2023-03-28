高雄去年出生人口驟降到1萬6133名新生兒，創下縣市合併以來的近12年新低。高市府展開搶救生育率大作戰，兒童節前夕，高雄市長陳其邁28日宣布，生育津貼從現行的223，變為333，也就是3胎各補助3萬元，適用於4月1日出生的新生兒。

搶救高雄生育率，高雄市長陳其邁28日宣布，生育津貼從現行的223，變為333，也就是3胎各補助3萬元，適用於4月1日出生的新生兒。（柯宗緯攝）

國民黨高市議員黃柏霖指出，去年高雄出生人口驟降到1萬6133名新生兒，是縣市合併以來的最低點，至於合併以來高雄新生兒最多的年分是2012年的2萬4963人，隨後不斷地減少，到前年僅剩1萬8052人。他認為，高市府在這2年不斷拋出建設利多，但是落實到具體感受的數字上面往往不如預期。

搶救高雄生育率，高雄市長陳其邁28日宣布，生育津貼從現行的223，變為333，也就是3胎各補助3萬元，適用於4月1日出生的新生兒。（柯宗緯攝）

陳其邁今則指出，支持市民生育並體貼育兒家庭之辛勞，衡酌財政後，生育津貼再加碼，今年4月起推出好孕成「3」，幸福「333」，第1胎、第2胎每名各加碼1萬元，從原本2萬元調升為3萬元，第3胎（含以上）每名3萬元。

陳其邁補充說，一般新生兒家庭也可選擇換取價值第1胎3萬、4萬或6萬元的「坐月子到宅服務」，自2023年起再擴大照顧措施，經濟弱勢產婦可同時領生育津貼、坐月子到宅服務補助，從懷孕到養育陪伴體貼育齡家庭、照顧弱勢加倍給力。

高市婦幼福利加碼政策。（柯宗緯翻攝）

針對領取生育津貼資格，高市社會局長謝琍琍說明，只要符合父或母一方設籍高雄市滿1年的新生兒在出生以後6個月內，至高市各戶政事務所都可受理戶籍登記及申請生育津貼，提醒若要自己照顧幼兒的家長，不要忘了同時到「兒童戶籍所在地」的區公所申請「育兒津貼」，讓政府資源共同協助育兒。

懷孕5個月、第2胎的38歲林太太認為，婦女生養孩子在心理和社會上都有很大壓力，聽到這樣一點點鼓勵，真的是會比較有信心。而新婚1年的30歲筱蓁 說，之後當然也有生育打算，但因經濟考量，原本有點猶豫，今天聽到這樣的政策，好像有點信心，生孩子的意願會提升。

此外，市府也積極推動友善育兒措施，包括：首創全國提供免費坐月子到宅服務及公辦24小時定點計時臨托服務，率6都之先在原民區設置育兒資源中心。今年起全面補助孕婦產檢交通補助，只要是高雄市籍孕婦在本市50家產檢醫療院所皆能領取28趟次計程車資5040元的交通乘車券。

另方面，配合0到6歲國家一起養政策，2022年8月托育補助已提高至8500元，高雄到2023年2度加碼補助減輕育兒家庭負擔，亦即準公共保母中央每月補助8500元，自今年2月高雄再加補助1600元，共補助1萬100元；準公共托嬰中心中央每月補助8500元，自2023年8月高雄再加補助2500元，共補助1萬1000元，實質減輕育兒家庭負擔。