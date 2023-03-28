香港信報報導，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，大陸經濟復甦放慢只屬於暫時性，料今年GDP增長可達5.5％，並指現時是投資A股的好時機。
趙耀庭認為，大陸降準反映當局支持經濟增長和有意確保經濟在疫後能出現強勁反彈，預期貨幣政策將會保持寬鬆，有助支持信貸增長，對股票等風險資產有利。
趙耀庭指出，大陸經濟復甦會持續增速，可能呈現「U」型復甦，其復甦勢頭在下半年更為明顯。陸股股價表現在今年也會相對突出。
在大陸支撐經濟相關措施陸續推出後，景順看好大陸下半年經濟成長再提速，年內GDP成長率可達5.5％，並認為大陸貨幣政策會保持寬鬆，當前是投資A股的絕佳時機。
香港信報報導，景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，大陸經濟復甦放慢只屬於暫時性，料今年GDP增長可達5.5％，並指現時是投資A股的好時機。
趙耀庭認為，大陸降準反映當局支持經濟增長和有意確保經濟在疫後能出現強勁反彈，預期貨幣政策將會保持寬鬆，有助支持信貸增長，對股票等風險資產有利。
趙耀庭指出，大陸經濟復甦會持續增速，可能呈現「U」型復甦，其復甦勢頭在下半年更為明顯。陸股股價表現在今年也會相對突出。
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