搶普發6,000元商機，天成文旅華山町餐酒館春季全新酒單以「酸」為主題，連結酸甜滋味的梅酒推出「喝了梅」季節特調，有五款限量特色梅酒調酒與兩款無酒精春梅特調，年4月30日前享8折優惠，客人可以餐佐酒享受美食。

天成文旅華山町餐酒館調酒師發揮創意在調酒中結合鐵觀音茶、話梅、櫻花漬、紫蘇梅、黑糖等元素，甚至還有台灣特有的金門高粱，希望消費者可以感受到台日混血的調酒風味。特色梅酒調酒每款350元＋10％，有酸甜清爽的「春梅乍現」、櫻花系梅酒冰沙「踏雪尋梅」、香醇酸甜的「OA OA」、果香風味十足的「PINK!陽梅蝶」以及酒感渾厚扎實的「愛泥詩鐵路」。

同步亦推出無酒精的春梅特調每款售價280元＋10％，像是以梅漬番茄結合梅子綠茶風味的「聖女的梅汁」，以及以TWG蝴蝶夫人茶為基礎結合自製梅子汁所呈現清新爽口的「蝴蝶蜜梅氣泡飲」也是不容錯過的選擇。

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