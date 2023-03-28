音樂劇《搭錯車》世界巡演即將在6月24日、25日於臺南文化中心登場，26日女主角阿美的「情歌女王」丁噹、拾荒亞叔的「音樂劇大師」王柏森、「創作才子」陳乃榮3位主要演員提前南下，在南紡廣場舉辦簽票會，吸引滿滿民眾，三人一上台就率先演唱〈感恩的心〉感謝劇迷支持，首次來臺南演出，丁噹說：「謝謝大家支持，很多人都留言說不用再坐車遠行去別的地方看音樂劇，很棒！」而身為臺南人的陳乃榮很開心一直很想回到臺南演出，如今終於美夢成真，一旁的王柏森稱陳乃榮是衣錦還鄉。

丁噹、王柏森、陳乃榮在簽票會上手作棉花糖。（相信音樂提供）

《搭錯車》第一次停靠臺南，三位主演手作棉花糖，與現場民眾分享甜蜜蜜的幸福滋味。丁噹和陳乃榮現場彈唱〈是否〉，以及〈我愛他〉經典情歌外，丁噹演唱〈一樣的月光〉展現鐵肺功力。

丁噹和陳乃榮演唱《搭錯車》裡經典歌曲〈是否〉。（相信音樂提供）

而在簽票會之前，丁噹、王柏森、陳乃榮穿上《搭錯車》背心，到國華街掃街拜票宣傳，民眾不敢置信能見到丁噹本人，驚問：「是真的丁噹嗎？」鄉親搶拍外，還熱情送上臺南小吃、炸黑輪、冰淇淋等美食。飾演天后沈妮的「金馬獎女配角」張詩盈也在簽票會前來探班，送上王柏森最懷念的白糖粿，足見劇組情同家人的好感情。

飾演天后沈妮的「金馬獎女配角」張詩盈（右二）也在簽票會前來探班。（相信音樂提供）

27日他們又馬不停蹄走進校園，南下前往臺南應用科技大學、崑山科技大學舉辦「分享會」，與莘莘學子們就父母、家庭、夢想的對話交流，在播完《搭錯車》精彩片段時，有位視障同學感動不已，他表示雖然他看不到，但光聽到影片內容就可感覺到這是一齣不容錯過的好戲。