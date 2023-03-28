夢想家推出全台職籃首組啦啦隊專屬卡組商品。（福爾摩沙台新夢想家提供）

P. LEAGUE+福爾摩沙台新夢想家專屬啦啦隊「Formosa Sexy」人氣高，也形成龐大商機，球團28日宣布，推出專屬Formosa Sexy的「女孩卡」套組商品，這套全台首組職籃女孩卡預計29日中午上市，除了有一般卡面，還有吻印卡、髮香簽名卡等特殊卡面。

Formosa Sexy隊長梓梓笑說：「很高興籌備了一年的成果要公開了，希望粉絲們都能用力支持『Formosa Sexy 』，用新台幣下架我們的女孩卡！」梓梓也親自呼籲球迷，千萬不要錯過參與收集全台首組職籃女孩卡的歷史性一刻，「Formosa Sexy」的建隊精神就是希望能用不同的方式替性感發聲，期待所有球迷一起參與，見證13位女孩以不同方式呈現的性感。

本次Formosa Sexy女孩卡商品採取盲包形式販售，一包內含5張隨機卡片，售價新台幣90元，另外也有內含200包共1000張的精裝盒裝組，購買盒裝組除了可以獲得精美的收藏外盒，還可以在預購期間加價購買限量Formosa Sexy拆卡墊，除了117款普卡之外，更有包含球衣配件卡、球衣簽名卡、吻印卡、焦點簽名卡、綽號簽名卡、髮香簽名卡、私服簽名卡、睡衣簽名卡、情書卡與雙簽卡等各種特卡。

台新夢想家將於29日中午12點於官方商城開放女孩卡盒裝組預購，實體通路部分則將在4月1日開始夢想家主場開始現場販售散包，近期也會陸續曝光更多女孩卡細節。