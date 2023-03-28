長達5天的清明節連續假期住宿需求高，根據台南市政府觀光旅遊局統計，清明連假台南市旅宿業的平均訂房率已經超過8成，4月1日至3日的訂房高峰期更高達9成以上。昨天觀旅局特別會同消保官稽查旅宿業，嚴禁業者趁機哄抬房價，並確實遵守消費者保護法的規定，以避免出現消費爭議。

觀旅局指出，清明連假期間，台南市舉辦多項活動吸客，不僅有漁光島藝術節、葫蘆埤自然公園童趣節、晴空藝術節等，虎頭埤風景區也在4月4日兒童節當日，推出12歲以下兒童免費入園的優惠，以及5天連假每天前20名12歲以下兒童，可免費搭乘電動輔助積木船，預計將吸引大批國內外旅客前來，許多大型飯店及有特色的民宿，目前都已經一房難求。

清明節連假住宿需求高，台南市政府觀光旅遊局會同消保官稽查旅宿業有無哄抬房價情事。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

觀旅局說，5天連假除了清明祭祖掃墓外，也有孩子們的兒童節，葫蘆埤自然公園每年都會舉辦的童趣節，今年也將在4月3日、4月4日一連舉行2天，並以「自然生態」、「環境保育」為主題，設計精靈闖關趣、菱角染布DIY、著色塗鴉樂、童趣遊樂場、玩具銀行等一系列活動，除希望讓小朋友認識大自然之外，也能寓教於樂。

另外，正統鹿耳門聖母廟廣場每周四的固定有夜市，至今已有30年歷史，鑑於周末參拜的觀光人潮絡繹不絕，廟方將從4月起每周六試辦「周六新夜市」，並邀請街頭藝人前來表演，讓周六前來觀光的民眾，除能參拜廟宇外，也能順便逛夜市。

鑑於部分縣市出現旅宿業者哄抬房價，觀旅局為此也會同消保官展開稽查行動，針對旅宿業實收房價是否超過核定房價、訂房定金退還是否符合定型化契約規定等項目實地查核，並再次向旅宿業者宣導相關消費者保護規定。觀旅局說，接受查訪的業者均配合稽查，初步也沒有發現違規情事。

觀旅局代理局長林國華指出，旅館及民宿在申請設立登記時，都需要申報房價；根據旅館業管理規則及民宿管理辦法的規定，無論暑假、農曆春節或連續假期，向旅客收取的房價都不得超過核定房價；一旦實收房費超過核定房價，依發展觀光條例的規定，可處1萬元以上、5萬元以下罰鍰，同時也會重創旅宿品牌及台南觀光形象，除呼籲業者遵守法規外，也提醒旅客選擇入住合法旅館及民宿才有保障。