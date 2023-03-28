因應今年高麗菜產量過剩，民眾只要至攤位消費滿300元即可「自由加價」購買高麗菜1顆。（徐沛琪攝）

正值產季的金鑽鳳梨香氣濃郁、甜酸比優良；現場提供民眾試吃。（徐沛琪攝）

雲林縣政府昨日起在新北市板橋農會超市前廣場，展開為期3天的農特產展售，雲林縣長張麗善今（28）日到場給予支持，為新北市民帶來在地新鮮的蒜頭、鳳梨，現場還提供高麗菜、醬油及烏魚子等農漁特產，鼓勵民眾用行動支持農友；限時展售只到明天，凡至攤位消費滿300元，即可自由加價購買高麗菜1顆。

雲林縣政府攜手雲林農會北上，主辦「酸甜滋味在心頭 新鮮嗆辣香滿樓」農特產展售活動，帶來當令蒜頭、鳳梨。正值產季的金鑽鳳梨香氣濃郁、甜酸比優良，富含膳食纖維、有機酸、維生素B1、維生素C等多種礦物質；雲林蒜頭嗆辣夠味、風味獨特，使用雲林蒜頭做出的料理香味格外撲鼻。

張麗善表示，雲林水份充足、氣候溫和，擁有富含礦物質的紅土，非常適合鳳梨及大蒜生長，本期蒜頭種植面積約有4900公頃，產量約有5萬公噸，占全國9成以上居冠，消費者每吃3顆蒜頭中，就有2顆來自雲林。

新北市農業局長李玟表示，市府秉持「農業健康市／式」理念，積極媒合外縣市農會，將最新鮮的農產品產地直送新北，加深產地與消費地連結。

此外，因應今年高麗菜產量過剩，價格持續下跌，民眾只要前來至雲林縣農會攤位，消費滿300元即可「自由加價」購買高麗菜1顆，另雲林縣農會也提供高麗菜及金鑽鳳梨團購優惠，購買10箱即加贈1箱，高麗菜每箱特價200元、鳳梨每箱特價300元，歡迎大家來挖寶。