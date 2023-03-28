宏都拉斯與我國斷交，國民黨立委費鴻泰在立法院質詢時提出質疑，立陶宛非我國邦交，但國發會卻成立2億中東歐投資基金會以及10億融資基金，共12億美元支持立陶宛，但宏都拉斯是我國邦交，外交部每年卻僅援助5000萬美元，他詢問行政院長陳建仁，蔡總統任內斷交9個國家、吳釗燮斷交7個國家，到底誰該負責？陳建仁回應，宏都拉斯。

費鴻泰表示，國發會成立2億中東歐投資基金會總共12億支持立陶宛，拿來做比較，外交部每年援助5000萬美元，而宏國要求加倍為1億美元，我方沒有回應，最後斷交。

國民黨立委費鴻泰金在立法院質詢時提出質疑，立陶宛非我國邦交，但國發會卻成立2億中東歐投資基金會以及10億融資基金，共12億美元支持立陶宛，但宏都拉斯是我國邦交，外交部每年卻僅援助5000萬美元。（摘自立法院直播）

陳建仁駁斥表示，宏國要求的經費更多；費鴻泰說，這是外交部提出的資料，這也是宏都拉斯政府提出來的，立陶宛跟台灣沒有邦交就投資12億美金，宏國提出比較心理不是很不是滋味；陳建仁說，宏國要求我們捐贈經費龐大，不可能，該負責是宏都拉斯。

費鴻泰接著問，「誰是我們邦交國？」陳建仁回應，這兩個例子不能比較，立陶宛是基金彼此互相發展產業，宏國是援助，一個是援助、一個不是。

費鴻泰也表示，這些建議你跟宏都拉斯講；他接著問，過去蔡總統出訪宏都拉斯和巴拉圭後，成立了「台農投」，但我們跟宏都拉斯跟我們斷交，萬一未來巴拉圭也與我國斷交，台農投日後命運怎麼辦？陳建仁思考後未回應。