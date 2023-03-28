針對狒狒之死，林姓獵人今天現身喊冤，堅持自己是被委任前往追捕狒狒現場，現場追捕人多，所有人都自稱是農業局，當時情急之下對狒狒開了1槍，事後被通知到派出所做筆錄，才知道下令叫他開槍的是六福村獸醫。他也說，追捕過程農業局人員有先開了3槍麻醉槍，因為都沒打中狒狒已經惹怒牠，怕危及到其他民眾及在場人員，聽到下令才會開槍。

林姓獵人強調，現場農業局人員都知道他是持獵槍的獵人，還原事發經過，因為當下許多人在追捕狒狒，當時狒狒已經被包圍闖進民宅，先看到農業局有人對他開了3槍，因為民宅內很暗都沒有擊中，狒狒情緒開始失控，因為隔一道牆就有住戶圍觀，且牆壁有縫隙怕狒狒會逃出，此時一旁的獸醫下令「就開槍射牠！」，自己才會擊發１槍，且是朝屁股射擊。狒狒倒地後就被現場其他農業局人員趕出去，並不知道狒狒傷勢，也是後來才知狒狒死亡，也稱「之後桃園農業局人員進去，有再補一槍麻醉槍」。

他說，被桃園市農業局人員電話通知，前往派出所製作筆錄，才知道下令開槍的是六福村獸醫，並非政府單位人員，現在只希望外界不要來打擾他的家人，「對於狒狒死亡我很沮喪，也要和社會大眾說聲對不起！」