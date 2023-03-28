Sabrin表示，當失業率隨著經濟達到頂峰而觸底時，它往往會持穩於在該景氣循環中的最低水準。總體而言，目前美國的就業市場看起來仍然強勁，但根據失業率的長期走勢圖，裁員往往出現在景氣循環的衰退階段初期，然後在企業意識到他們必須削減開支以應對貨幣緊縮和需求放緩的新經濟情勢時明顯加速。

當失業率達到政治上無法容忍的水準時，聯準會就會「轉向」，並開始調降聯邦基金利率。另一個寬鬆的貨幣熱潮於是被點燃。聯準會到底會在何時轉向？2023年？2024年？還是之後？現在下結論仍為時過早，但觀察失業率的「升勢」，是下一波寬鬆貨幣和下一次經濟回升何時到來的最佳指標。

Sabrin並表示，美國經濟在2023年陷入衰退已經是不可避免的事，而現在科技業和金融業的裁員潮將蔓延到其他產業。

上周聯準會在3月會議後宣布升息25個基點（1碼），為2022年3月以來第9度升息，此決議符合市場普遍預期。聯準會並暗示在矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉後，該央行可能即將暫停升息步伐。

根據最新發布的點陣圖，聯邦公開市場委員會（FOMC）決策官員認為利率將在升至5.1%（中值）到頂，與去年12月所做的預測一致，這意味著大多數美國央行官員認為未來「只會再升息一次」。此外，2024年的利率預測中值從去年12月預估的4.1%上修至4.3%，意味著他們預期2024年利率將調降0.8個百分點。

雖然會議聲明被解讀為聯準會的升息周期可能已經接近尾聲，但主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會上澄清央行立場，稱這場對抗通膨的戰爭尚未結束，似乎暗示為了抑制通膨，必要時仍可能進一步升息。此外，鮑爾在記者會上表明「今年內降息不是我們的基本預測情境」。