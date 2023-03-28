美國第一公民銀行同意收購矽谷銀行，這項交易讓矽銀倒閉風暴引發市場信心危機暫時落幕，不過華爾街投行警告，美國銀行業近期所遭受的衝擊若進一步擴大，商業房地產（尤其是商辦）可能成為下一個未爆彈，造成厄運循環。

美國財經媒體報導，摩根大通（小摩）全球市場首席策略師Marko Kolanovic表示，銀行業危機帶來不確定性攀升，加上美國經濟衰退風險升高，他建議投資人採取保守防禦性策略，不要試圖在股市下跌時進場，並認為美股今年已經觸頂。

Kolanovic認為，美股從去年10月中旬展開反彈，持續至今年首季漲勢即將結束，之後將回檔修正。

標普500指數今年以來上漲約4%，過去兩個月一直在4000點附近徘徊。

Kolanovic對美股持續發表悲觀看法，原因在於近期與美國商業房地產相關的風險上升。美國商業房地產支撐著數千億美元債務，而這些債務將在明年到期，需要以更高的利率進行再融資，如此一來，可能會對整個銀行體系造成動盪。

他警告，商業房地產壓力似乎正在加劇，而銀行的衝擊可能會使其債務負擔複雜化。

無獨有偶，美國銀行策略師Michael Hartnett上周也示警，市場普遍認為，隨著商業房地產貸款標準進一步收緊，將使其成為下一個未爆彈。

此外，商業房地產和租金價格持續下跌，以及許多員工仍在家工作，造成商業房地產空置率處於50%高檔，都對其造成沉重打擊。