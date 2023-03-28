南美洲國家厄瓜多南部連月大雨引發土石流，造成至少7人死亡，有60多人通報失蹤，搜救人員今天努力進行搜尋行動。
法新社報導，官員表示，土石流發生在昨天深夜，在首都基多（Quito）以南約300公里青坡拉索省（Chimborazo）的阿勞西村（Alausi）掩埋了幾十間房屋，造成23人受傷。
搜救人員和民眾今天試著徒手清理土石瓦礫，盼在扭曲的金屬和斷裂的樹幹之間找到任何倖存者。
阿勞西是一個被青山包圍的定居點，居民約有4萬5000人。在當地泥濘的街道上，受驚嚇的居民站在一旁等待消息，許多人流下眼淚。
土石流還侵襲幾座公共建築，損壞道路，並造成3所學校關閉。
倖存者阿瓜薩卡（Jose Agualsaca）告訴Teleamazonas電視台：「我在土石流侵襲前約15分鐘逃出來。」他說，他趕著在土石流抵達前把家中物品清出。
厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）在推特（Twitter）發文表示，鄰近地區的消防人員已經趕往阿勞西，以協助受這起災難影響的民眾。
路透社報導，厄瓜多消防機關今天在推文中說，阿勞西的土石流有32人獲救，總共有500人和163間房屋受到影響。
厄瓜多交通部長艾雷拉（Dario Herrera）在阿勞西告訴路透社：「我們無奈目睹了一場可怕的悲劇。當務之急是照顧和疏散居民。」
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