台股28日震盪走弱加權指數終場下跌128.83點收在15,701.48點，失守5日線。永豐金首席經濟學家黃蔭基28日於法說會時指出，今年景氣會是「通膨漸漸落、景氣步步高」，此波美銀風波會震盪2個月，所以五月可逢低布局，他預估今年台股低點不會低於14,900點、高點可攻上萬七，隨著下半年景氣回溫，股市高點若是「大牛」就上看1萬7千點，「小牛」也有16,500點可期。

黃蔭基認為美國矽谷銀後可能還會爆雷，歐洲銀行也可能再發生流動性風險事件，所以股市動盪還會再一段時間，但他估若震盪若有往下的話，今年低點不會跌破1萬4900點，以上次低點來看就到15200，還要再觀察。

目前台灣景氣已連續四藍燈，但黃蔭基喻「頭過身就過」，第一季撐過後會慢慢愈來愈好。永豐金估今年四季GDP，分別為第一季-0.35％、第二季2.6％、第三季2.86％、第四季3.25％、全年估2.11％，去年全年2.45％，所以今年還是會保二。

在升息方面，黃蔭基指出，台灣央行這次升半碼，主要想先控通膨，通膨標準是2％，希望保留空間第2季再升，不過永豐金估通膨第二季會掉到2％以下（1.92％），因此1.875％應該是這波升息循環的結束，預料6月不會再升息，3月就是最後一次。至於美國聯準會再升1碼，去年至今年共升息20碼到5％，「已接近升息末端」。他認為台灣與美國今年都不會降息，還是要動態調整。

至於美元走勢，黃蔭基認為，去年因台美利差大，FED升息17碼、台灣只升2碼，因此台幣貶到32.3元，但因為美升息近尾聲，另外因地緣政治動盪避險驅使美元走強，新台幣可能往29.8元靠近。