民進黨發言人林楚茵開記者會指控新竹縣政府派出獵人槍殺狒狒，縣府回應指完全是不實指控，對民進黨利用狒狒死亡的不幸事件，做政治操作和惡意攻擊，深感遺憾！

縣府表示，28日上午已召開記者會澄清，並未指派涉嫌開槍擊中狒狒的林姓獵人赴桃園加入圍捕，也出示通訊軟體訊息紀錄，證明昨聯繫林男時，林男已經在桃園市圍捕狒狒的現場。

縣府強調，聯繫過程也僅是諮詢若狒狒進入竹縣，如何展開相關誘捕及使用麻醉槍等事宜，再次重申並無指派林男前往桃園。