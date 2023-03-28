黑松旗下茶品牌茶尋味，今年邀請曾主演多部當紅日劇、在去年底掀起全台初戀旋風的國民男友佐藤健擔任代言人，黑松行銷處副理王秀瑤表示，茶尋味為消費者帶來只有春天才會採摘的春茶，「所以今年品牌Slogan定調為『相遇如此耐人尋味』，以凸顯難得一遇的好茶；而《First Love初戀》劇中佐藤健與戀人之間的相遇過程，也是這次品牌想傳達產品的美好意念。」

佐藤健深沉內斂的演技、親自上陣的敬業精神，完美演繹各種角色，去年底則透過《First Love初戀》在全球引起廣大影迷的迴響，再度證明了自己的魅力與人氣，也吸引茶尋味品牌本次跨海邀約。 茶尋味嚴選春天限定採收的珍貴茶葉，淬鍊出清香、甘甜好茶，再透過特殊溫差萃取工法–高溫萃香、低溫釋韻，以不同溫度萃取出不同茶葉的精華，釋放茶湯自然風味，打造茶香濃郁、風味甘醇的多層次飲茶體驗。

黑松旗下茶品牌茶尋味找來佐藤健代言，佐藤健更是暖心請接機粉絲們喝茶。（黑松提供）

佐藤健為拍攝茶尋味品牌廣告，睽違三年再次登台，昨日抵台後也充分展現圈粉魅力，佐藤健不僅親切與接機粉絲打招呼、簽名、合照等粉絲福利大放送，更暖心請全場喝茶尋味，寵粉無極限。