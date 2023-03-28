一名64歲的胡姓男子，今天上午駕駛一輛貨櫃車從基隆港出發，南下要到台中港「併櫃」，10時41分行駛至國三南下167.7K處大甲段，突然發生火燒車，胡男逃出後在車輛前方200公尺等待救援；台中市消防局獲報後趕緊前往搶救，火勢於10時59分撲滅，起火原因及相關事宜，正由國道警察協助處理中。

國道3號南向167.6公里大甲段，今天上午發生一起火燒貨櫃車，起火原因待進一步調查釐清。(警方提供)

警方指出，經過初步了解貨櫃車載運貨櫃從基隆港出發前往台中港，係行經該路段時，胡姓駕駛驚覺車輛有異常，立即停於外側路肩待援，隨即車輛起火燃燒，事件發生後一度影響輔助車道及外側路肩，未造成回堵情形車流正常，最後於11時57分完全排除恢復通車，詳細事發經過及原因仍待進一步調查釐清。

國道3號南向167.6公里大甲段，今天上午發生一起火燒貨櫃車，起火原因待進一步調查釐清。(警方提供)

警方表示，國道公路警察局第七公路警察大隊接獲報案後，立即通知消防車、救護車、調派巡邏車前往處理，另派遣國道公路警察局及高公局緩撞車前往現場後方警戒疏導車流，火勢撲滅後續交由台中市消防局鑑識調查，所幸無人受傷。

國道3號南向167.6公里大甲段，今天上午發生一起火燒貨櫃車，起火原因待進一步調查釐清。(警方提供)

國道公路警察局第七公路警察大隊呼籲，平時應做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。