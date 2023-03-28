2022年前10個月自行車產值就已有1800多億，工研院宣布，協助自行車龍頭巨大集團成功打造全台首套自主研發「AI高精度自行車騎乘適配系統」，能幫騎士「客製化」找到最佳車架或零件搭配，避免錯誤騎姿運動傷害，也有助廠商搶下加值服務商機。

巨大集團日前在2023台北國際自行車展中，發表Dynamic Cycling Fit（DCF）動態人車設定系統，以獨有無線藍芽電動模擬車、雙側3D動態攝影機、單側2D APP、客製化鞋墊及創新的沉浸式科學體驗，為每位騎士尋找最合適車種、尺寸與零組件搭配。

工研院電光系統所所長張世杰表示，透過AI視覺辨識技術搭配高精度模擬裝置，這套「AI高精度自行車騎乘適配系統」可快速辨識騎士全身22個關節點，精準量測每個關節點最佳的角度與距離，準確度達92％以上。最後根據系統分析結果，選出適合的車架、坐墊、車踏與車手把等，避免因車架或零件不合適，騎士長期錯誤姿勢騎乘造成運動傷害或不適。

工研院中分院執行長黃新鉗指出，此不僅可以協助使用者後續戶外騎乘能有更好的體驗避免受傷，也能提高廠商品牌專業性價值，以及周邊零件銷售量，助國內廠商推出騎乘加值服務商機。

根據經濟部統計處最新資料顯示，2022年前10個月自行車產值達1824億元，年增26.4％，全年可望再創新高。