近期有隻東非狒狒在桃園地區逃亡18天，然而昨(27日)不幸在圍捕過程中槍，失血過多致死，消息一出頓時引發外界譁然。對此，女星歐陽靖今(28日)在臉書上發表個人觀點，認為「一個手持實彈獵槍的人進入社區自由開槍」更為可怕。

歐陽靖今日在臉書上更新一則貼文，對於狒狒死亡一事既悲傷又引人警惕，文中指出雖然不想指責是公家機關在卸責，但如果真的沒有任何單位指派獵人行動其實更加可怕，直言：「一個手持實彈獵槍的人進入社區自由開槍。」並點出讓她心懷疑慮的癥結點在於若目標不是狒狒呢，「沒人指派他，就因為他想開槍就開槍？這樣的人為什麼可以成為合法獵人？」

此外，歐陽靖也藉此機會在貼文中舉出美國田納西州發生的校園槍擊案為例，認為上述的幾點社會危險因素或許會引發大眾的不安，認為：「狒狒之死給了我們一個很大的警惕，願牠的靈魂回到寬闊大草原，吹拂著微風。」

另外，歐陽靖也在留言區中寫下：「我不喜歡畜生這種說法。」認可眾生平等的想法，而貼文一出後，有不少認同歐陽靖觀點的網友在底下紛紛留言：「不要低估人類的惡意」、「昨天看到還以為是麻醉掙扎反應才流血，真的很氣很難過」、「我也是想到這件事，會不會根本沒有任何單位授意，想到就頭皮發麻。」