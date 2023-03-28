清明兒童連假將至，許多民眾規劃出國旅遊。疾病管制署表示，今年累計14例境外移入登革熱病例，高於過去兩年同期，提醒民眾如至登革熱流行區域，應落實穿著淺色長袖衣褲、使用政府核可防蚊液等防蚊措施，歸國後如出現疑似症狀，務必立即就醫，並告知醫師旅遊接觸史。

疾管署統計，我國今年截至3月27日，累計14例境外移入登革熱病例，高於去年、前年同期，近9成個案感染地為東南亞國家；近一個月新增病例感染國家為馬來西亞（2例）及越南（2例）；另累計2例境外移入屈公病病例，亦高於去年、前年同期，感染國家分別為印尼及巴拉圭。

疾管署監測資料顯示，東南亞地區越南、菲律賓及泰國今年登革熱病例數已高於去年同期，其中馬來西亞及泰國疫情有上升趨勢，印尼多地報告疫情；另美洲地區疫情亦持續升溫，截至今年第8週，報告逾33萬例，78例死亡，其中以玻利維亞、尼加拉瓜及貝里斯發生率為高。

屈公病疫情方面，東南亞地區泰國、馬來西亞及菲律賓持續報告病例，美洲地區疫情於今年截至第8週報告逾11萬例（含33例死亡），病例數為去年同期的5倍，其中以巴拉圭、巴西及貝里斯發生率為高。

疾管署呼籲，民眾如前往登革熱流行區，應加強防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，皮膚裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並選擇有紗門、紗窗的房舍居住；如發現有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫，並主動告知旅遊活動史。