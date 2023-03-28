雲林縣內台灣獼猴騷擾事件頻傳，縣府日前邀請臺北市立動物園講師講授吹箭、麻醉技巧，近期將添購吹箭設備給斗六市、古坑鄉、林內鄉公所。縣府農業處統計，去年接獲台灣獼猴騷擾事件通報44件、白鼻心21件。

台灣獼猴族群逐漸擴大，雲林縣除山區古坑鄉、林內鄉頻傳獼猴損害農作物，其餘18鄉鎮市也都有獼猴現蹤，今年一月間遠離市區的沿海四湖鄉三條崙海清宮也出現一隻台灣獼猴爬上供桌吃供品。

縣府農業處統計，今年迄今接獲2件台灣獼猴騷擾通報，去年一整年累計44件、白鼻心出現民宅也有22件，捕捉十分困難。

農業處處長蔡耿宇指出，公所獸醫圍捕台灣獼猴的配備不足，也沒有吹箭，等到會同縣府動植物防疫所人員抵達現場時，已錯過捕捉時機。

為讓各鄉鎮市公所就近處理，農業處日前舉辦「野生動物保育工作研習暨宣導講座」時，邀請專業講師講授野生動物麻醉及吹箭製作原理，提高專業職能。

參與訓練的獸醫說，吹箭看似簡單，要一鼓作氣才能吹得遠、吹得準，需有足夠肺活量才行。

蔡耿宇強調，在捕捉兇猛、具攻擊性等不易捕捉之野生動物時，必須在獸醫師監督下由特定人員吹箭麻醉，才符合法令規定，提高執行安全及捕獲效率。

農業處表示，完成吹箭訓練後，縣府會在台灣獼猴騷擾事件最多的古坑鄉、斗六市、林內鄉添購吹箭設備。