本周六就要迎來新的月份，命理網站「運勢女王」分享，生肖屬兔、龍和馬的人在4月份好運連連，不但事業發展順利，有機會更上一層樓，財運部分也相當旺盛，有許多好的機遇出現在身邊，只要好好把握，就不用擔心荷包會空空的。

▎生肖兔

屬兔的人在4月份狀態會變好，對任何事都有清晰的把握與判斷，頭腦也比以前靈活，並以更突出的表現、更飽滿的熱情，讓收入更上一層樓，自信心也因此變高；此外屬兔的人個性厚道、人緣好，遇到困難時很多人都願意出手相助。

▎生肖龍

屬龍的人在4月份對於未來局勢清晰，因此做每件事都充滿自信，可以快速進入狀態，抓住賺錢的機會，在事業上更是平步青雲，有人會在前方替你開闢道路，你也可以憑藉自身的實力得到進步。4月份可以說是充滿熱情的一個月，不但能收穫財富，日子也十分充實。

▎生肖馬

屬馬的人事業心很強，一旦決定做一件事，就會做好準備並且堅持到底。今年4月份，屬馬的人能把握更多機遇，且在職場上交到許多朋友，讓發展更加順利，不用擔心收入太少；除此之外，在生活方面也相當順遂，只要實實在在盡好本分，就能讓事業更加成功。