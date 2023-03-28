苗栗縣府推動「校校有大屏」計畫，將在全縣145所學校建置86吋觸控大屏螢幕。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府推動「校校有大屏」計畫，將在全縣145所學校建置86吋觸控大屏螢幕，以增進數位教學效能，縣長鍾東錦28日宣布再加碼「降低幼兒園師生比」及「國小組長減授課」2項兒童節大禮，藉以提升教學及幼教的品質。

在教育部「班班有網路、生生用平板」的政策下，數位學習已成為學校教育未來的趨勢，由於觸控大屏可將各式數位學習平台及APP 應用軟體融入在課堂中，讓班級教學更加活潑有趣，增進師生互動效能，提升學習興趣，縣長鍾東錦在上任後即積極推展「教師用大屏，學生用平板」的教學模式。

縣府教育局為落實推動這項教育政策，規畫在全縣145所學校建置396座86吋觸控大屏，以作為教師在智慧教室教學的新利器，由各校評估選擇內嵌於黑板的觸控大屏或兼顧校園各場域應用的移動式觸控大屏，其中，內嵌式261座、移動式135座，經費約需4482萬元。

教育處為讓各界了解縣府積極推動的這項教育政策，3月27日、28日分別在頭份鎮后庄國小、苗栗市苗栗國中召開「校校有大屏」記者會，並邀請縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、鄉鎮市長、縣議員等人扮演學生一起入班互動，體驗教師透過觸控大屏及學生使用平板進行教學的活動。

今天在苗栗國中，縣長鍾東錦與縣議員楊明燁、余文忠、鄭碧玉、翁杰、徐筱菁、苗栗市長邱鎮軍、教育處長葉芯慧等人共同展示移動式86吋觸控大屏，並體驗該校8年級「教師用大屏，學生用平板」的互動式教學模式。

縣長鍾東錦指出，苗栗國中使用的移動式觸控大屏機動性強，可在不同教室中移動，教師可依課程需求借用，大幅提升學生的學習興趣，可在辦理的各項活動時移到活動場所，增進師生互動，活化教學內容，提升教學品質。

鍾東錦並宣布再加碼「國小組長減授課」、「降低幼兒園師生比」2項兒童節大禮，以力促學齡前幼兒及國中小學童教育邁向卓越。

他說，經全國教師工會總聯合會及苗縣各級學校產業工會拜會縣府後，考量學校行政工作日益複雜繁瑣，國小組長授課節數相較其他縣市略高，為有效提升學校教學品質及行政效率，依國小班級數級距，分3年逐年酌減學校教師兼任組長的每周授課基本節數1節課，今年學年度規畫調整國小12班以下學校，下年學年度調整24班以下學校，後年學年度調整25班以上學校，預估經費約686萬7840元，藉以提升教師兼任行政人員的士氣，確保教育品質及學生學習成效。

另外，為提升公共化教保服務品質，苗栗縣77所國小附設幼兒園招收3歲以上至入國小學前幼兒的班級，自112學年度起由法定師生比1：15逐年調降，並在114學年度起全面降至1：12。

鍾東錦指出，112學年度苗縣預計有半數國小附設幼兒園師生比直接降至1：12，讓老師安心，家長更放心，同時教育團隊可全面盤點校園內可活化空間，增設2歲專班，以創造友善、優質及適性的幼兒成長環境。