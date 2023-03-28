迎接溫馨感恩的5月，圓山大飯店館內金龍餐廳、圓苑餐廳、圓山牛排館、松鶴餐廳推出母親節特別饗宴，每位1,699元起。點心房推出造母親節限定蛋糕「莓麗女神」6吋888元。每一口都甜進媽咪的心坎裡。圓山並推出「復刻國宴 X 東密道一泊二食」住房專案價10,999元起，入住擁有絕美視野天際套房或環景套房，並享用國宴文化餐、穿上時尚旗袍拍美照、參加東密道導覽之旅，還能將圓山御廚無添加健康三寶禮盒帶回家，並附贈松鶴廳早餐2客。

圓山主廚團隊推出澎湃母親節海陸盛宴、限定蛋糕擄獲媽媽的味蕾獻上對母親滿滿的感謝。坐擁百萬市景的金龍餐廳，為喜愛廣式料理的貴賓，採用嚴選食材設計兩款適合家庭聚餐的6人、10人饗宴，四款經典小菜XO蘿蔔糕、金沙魚皮、滷水三寶、陳醋木耳揭開家宴序幕，接著「黃金片皮鴨」、「雞粥菜膽燉花膠鮑翅」、「鮑汁烏參扣十頭鮑」、「私房無錫嫩排」、「蔥香筍殼魚」等招牌菜色一次嚐遍，美顏甜品「花生核桃露佐香煎南瓜餅」滋補養生給媽媽健康與美麗。5月1日至31日6人饗宴限定優惠價每桌16,000元＋10％，贈精選6吋蛋糕；10人饗宴包廂限定價26,888元＋10％，贈精選6吋蛋糕乙個及圓山珍愛一生珍珠手環乙條。即日起至4月30日前預訂，即享早鳥優惠9.5折加原價一成，預訂包廂不適用。

蔣宋美齡夫人鍾愛的圓苑餐廳，推出最精緻的創意佳餚限定雙享6人套餐，國宴級料理一一端上桌，包含蘇式燻魚、花雕醉雞等前菜，搭配用料豐富且慢燉細熬的「花膠極品燉八珍」，獨特香氣「極汁堅果戰斧豬」、鮮美順口的「起士上湯焗龍蝦」、「玉露清蒸龍虎斑」，上等用料的「鮑魚烏參長壽麵」以特選日本梅麵，用母親之花康乃馨造型創意入菜，甜點「紅棗銀耳燉燕窩」搭配蔣夫人親自口傳的「夫人紅豆鬆糕」。5月1日至31日6人套餐限定優惠價每桌16,000元＋10％，贈6吋夫人紅豆鬆糕限外帶冷凍乙個，可再享加購價499元6吋夫人紅豆鬆糕（原價680元／個）限外帶冷凍乙個。為歡慶母親節5月13、14日期間，匯集上百道中、西式自助餐點的松鶴餐廳，加碼贈海陸雙拼主菜嚴選豬菲力與焗烤大蝦，每位1,699元+10％。

圓山牛排館推出母親節套餐，讓媽媽大啖烤酥皮羊菲力與碳烤波士頓龍蝦，主菜還可選擇爐烤美國菲力牛排與碳烤波士頓龍蝦，前菜嫩煎根島蝦搭花椰菜泥佐番紅花醬汁或和風磯煮鮑魚配紅酒蜜梨、手工麵包、精選湯品、有機生菜沙拉起士吧與甜點，每位2,680元＋10％加贈Charles乙杯、手工生巧克力1組（2顆），在微醺中向母親表達最濃的愛意。

點心房特製造型絕美典雅的母親節限定蛋糕「莓麗女神」6吋售價888元，外層的特調草莓淋面，包覆清香蜜桃慕斯、細緻滑順甘納許，在蜜桃百香果醬、草莓巧克力沙布烈的邂逅下，層疊出軟綿酥脆口感，入口後酸甜風味瞬間昇華，盛夏蜜桃的甜蜜滋味，融化媽媽的心。4月14日起可開始預購，4月20日至5月14日可提貨。

圓山飯店另特別推薦「圓山無添加調味健康三寶禮盒」將美味天成的無添加調味珍鮮、純釀老醋、純釀醬油，無味精、無香料、無色素、無防腐劑、無食品添加物的實用健康好禮，慰勞辛苦的媽媽；凡購買即贈西密道導覽券2張；買2盒送4張。於飯店1F商品銷售部購買商品，單筆消費金額滿999元，即贈巧克力花束1支，滿新台幣1,998元送2支。贈品每日限量，數量有限，送完為止。

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