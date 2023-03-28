全聯「金華干貝燉雞」，特價單包279元，任2包520元。（全聯提供）

為響應全民普發6000元，全聯福利中心也趁今年「事事購物節」推出優惠放大術，使用PX Pay、全支付、實體卡均享折扣，全聯福利卡友在4月4日、4月5日期間至實體門市消費滿額，最高享8%回饋；而線上「PXGo!全聯線上購」4月1日起同享優惠；另4月4日、4月5日購買「隔日達」商品，滿額再多贈200福利點，箱購指定各大品牌飲料、家用清潔品、嬰兒成人紙尿褲，折價加點數享最高28%回饋。

其中4月1日～4月5日針對生鮮部分，推出60款爆殺優惠，蔬菜主推菇菌類商品，有機鴻喜菇、雪白菇特價2包48元，平均一包24元；有機葉菜暢銷商品任選2包48元超低價、奇異果7顆89元；肉品部分則有美國無骨牛小排超值優惠，挑戰通路最低價120元／100g。

全聯指出，為使消費者者購物時有儀式感，針對女性與小孩族群，特別取其諧音於2019年4月4日首次

推出「事事購物節」活動，今年響應政府退稅提早回饋，預計在連假商機，與「事事購物節」優惠加碼下，可望帶動整體業績成長1成以上。