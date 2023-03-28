參觀南京總統府 馬英九：我在2008年也是當了這個

前總統馬英九今天下午參觀南京總統府。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午參觀南京總統府。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午參觀南京總統府。（藍孝威攝）

前總統馬英九今天下午參觀南京總統府，在一間牆壁上掛有中華民國國旗、青天白日旗、國父孫中山先生遺像的會客廳裡和媒體互動時，馬英九表示：「我趁此機會和大陸朋友介紹一下，孫中山先生比我大98歲，在1912年成為中華民國臨時大總統，我在2008年也是當了這個...呃...（相差了）96年。」

自近代以來，南京總統府多次成為中國政治、軍事的中樞、重大事件的策源地，中國一系列重大事件或在這裡發生，或與這裡密切相關，一些重要人物都在此活動過，是近代中國歷史的重要遺址。

1911年10月10日辛亥革命爆發，1912年1月1日，國父孫中山在南京總統府宣誓就任中華民國臨時大總統，並組建了中國歷史上第一個共和制的國家政權--中華民國臨時政府。1948年5月20日，蔣介石、李宗仁在行憲國民大會分別當選總統和副總統後，國民政府改稱總統府。

當馬英九走進一間檔案室看到藍色的檔案夾時，忍不住拿起來把玩，「我的第一個工作就是總統府第一局的局長，前後7年，所以看到這個藍色檔案夾很親切。」

之後馬英九參觀了拉貝故居（拉貝與國際安全區紀念館，John Rabe and International Safety Zone Memorial Hall），這裡是1932至1938年間德國西門子公司駐南京代表處代表約翰·拉貝先生的住宅。抗戰期間，南京淪陷後，這裡成為南京安全區25個難民收容所之一，25萬難民擁進安全區避難，這個小院就保護了600多位難民免遭日軍殺害。拉貝先生親眼目睹日軍暴行，在這裡寫下了著名的《拉貝日記》。