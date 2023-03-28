每年4月起，基隆市七堵區瑪陵山區的油桐花便會盛開，桐花飄落的白色花瓣，讓山間儼然成了「四月雪」。基隆市文化局與客家藝文發展協會自4月15日至5月7日連續三個周末，在富民親水公園舉辦6梯次客家桐花小旅行，讓民眾走入山林，看見桐花、客家與人文。

今年的基隆客家桐花小旅行，以瑪陵休閒農業區遊客中心為走讀起點，由基隆市客家藝文發展協會志工以客語講解桐花生態；瑪西社區發展協會總幹事林飛海導覽瑪陵在地文史，一句「來到阿班嶺，無想厝母囝」，勾起遊客懷想煤礦產業興盛的舊時歲月。

活動期間，富民親水公園也將舉辦「水岸微型音樂會」，民眾可以在悠揚樂舞聲伴隨下，愜意地走入賞桐步道，欣賞雪白桐花紛飛飄落的姿態。

基隆市文化局長江亭玫表示，今年的桐花祭規畫一系列活動，由小旅行作為桐花祭的第一棒，配合客家委員會桐花祭轉型政策，每一場活動皆盡量使用在地素材作為點綴布置，達到無痕山林旅遊的目標，以期透過桐花純粹自然的美景喚醒遊人對山林文化的生命與記憶，療癒久經塵囂的身心靈。

文化局提醒民眾，今年桐花小旅行尚有第5、6梯次於4月06日中午開放報名，報名資訊可上文化局官網查詢，另外也歡迎大家參加4月22日在瑪西焦炭窯舉辦的「2023基隆桐花祭」活動。當天節目多元豐富，就等遊客共下來體驗客家文化，也度過別具特色的賞桐時光。活動詳情請搜尋「基隆市客家文化會館」粉絲專頁（https://reurl.cc/p1yz2Z）。