為延續台中購物節消費登錄金額突破358億元的好成績，同時鼓勵民眾購買具有節能標章的家電用品，台中市府經發局4月1日起舉辦「台中購節電」活動，只要在台中市的店家購買有「節電標章」及「能源效率分級標示1級」電器產品，並完成線上發票登錄，即有機會抽iPhone14、電子鍋等好禮。

經發局長張峯源表示，為鼓勵民眾優先選購節能產品，經發局邀集節能家電製造商、通路廠商，舉辦為期2個月的「台中購節電、從家出發」活動，只要到稅籍登記於台中的店家採購有「節電標章」及「能源效率1級」的電器，即可在6月7日前線上登錄消費發票或收據，享有抽獎資格。

台中市府將舉辦「台中購節電」活動，購買具「節電標章」及「能源效率1級」之電器產品，有機會把頭獎iPhone 14帶回家。(台中市府提供)

張峯源指出，活動從4月1日開跑，將持續到5月31日，若民眾消費的店家同時為台中市93家特約商店，則抽獎機會增加1次；經發局將於6月抽出15名幸運兒，參加者有機會抽中iPhone14或空氣清淨機等好禮，獎品總價值超過10萬元，盼透過活動刺激節能商品買氣、帶動綠色消費。

張峯源強調，選購有節能標章的電器不但能參加抽獎，經濟部並補助民眾購買效能1級冷氣、冰箱者每台3000元，且今年6月14前可申請減徵貨物稅、最高退稅金額達2000元，建議民眾可善用中央浦發現今的6000元汰換耗能舊家電，響應節能。