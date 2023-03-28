民眾發現大量廢棄物。（警方提供／李京昇苗栗傳真）

影》又見廢棄物！苗縣銅鑼本月第3起濫倒廢棄物事件

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，本月上旬才接連被任意濫倒廢棄物，沒想到25日在銅鑼鄉竹森村1處空地，又發現被人亂丟廢棄物，警方循線追查到64歲周姓男子，周男坦言受委託處理，警方28日全案訊後移由環保局依法裁罰，這也是3月第3起濫倒廢棄物事件。

銅鑼鄉客屬大橋下方後龍溪河床，本月4日、13日接連被濫倒營建廢棄物、廢棄馬桶、水泥塊、磚頭等廢棄物，當地民代徐裕逢發現後報案，苗栗縣府環保局、水利處、銅鑼鄉公所、第2河川局與苗栗警分局追查，將濫倒廢棄物的46歲黃姓男子依違反廢棄物清理法移送法辦。

沒想到濫倒廢棄物事件再度重演，有民眾25日又發現 銅鑼鄉竹森村某空地被亂丟磚塊、木板、家用垃圾等廢棄物，警方獲報後立即會同環保局到場了解，隨即從中搜查可能的線索，最後在1塊木板中，發現某間木材廠字印，循線查到受委託處理的周姓男子，他也坦承不諱，警方訊後依法偵辦。

苗栗警分局分局長蘇旭茂嚴正表示，絕不容許有不法份子任意傾倒廢棄物，同時也呼籲業者與民眾應發揮公德心，勿心存投機或僥倖進行不法行為，應一起共同維護良好居住環境，若有查獲廢棄物違法棄置行為，將會同環保單位嚴查依法究辦絕不寬貸。