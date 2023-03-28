范瑞君（左）與陳妤在《阿波羅男孩》飾演母女。（公視台語台提供）

范瑞君（左）與陳妤在《阿波羅男孩》飾演母女。（公視台語台提供）

公視台語台《阿波羅男孩》28日舉行首映會，導演葉天倫攜演員陳妤、范瑞君、黃舒湄、徐灝翔共同出席，人在台中拍戲的男主角巫建和則因在台中拍戲而缺席。談到片中媽媽帶著兒子想結束生命的戲碼，范瑞君回憶拍戲前突然耳邊聽到嬰兒哭聲，當下覺得自己怎麼有資格這樣抹煞一個生命，下秒開拍崩潰，連導演也深受感染，在記者會上講到這段，她更帶動現場演員淚腺噴發，全場哭成一片。

范瑞君劇中費心照顧自閉症兒巫建和直到生命油盡燈枯，問到身為人母的她是否也曾有帶小孩崩潰的時刻？范瑞君回憶曾因為大寶堅持不坐安全座椅，開車中的她轉頭竟看到兒子站起來，驚嚇到把車開到路邊後，忍不住拍方向盤大尖叫，「媽媽就是需要宣洩的管道，不然孤立無援，真的會崩潰！」

范瑞君先是聊到與巫建和合作，原本看對方演《陽光普照》，認為這次角色反差大，結果從讀本開始就發現對方演技非常貼近角色。范瑞君對片中一場輕生未遂戲格外有體悟，她飾演的癌末母親為了不給女兒（陳妤飾）造成負擔，一度想帶著巫建和飾演的自閉症兒一起結束生命，范瑞君透露那天因為天氣跟環境狀況不佳，需要趕快拍完，有點慌亂的她瞬間聽到不知道哪裡傳來嬰兒哭聲，「我突然看見我當初生下他來，生命是帶來這麼多喜悅，但我憑什麼把他帶走，生命自己有出路，我沒有這個資格。」後來才知道這是導演為了讓她入戲刻意放的聲音。講到這邊主演們都感同身受，全員落淚哭成一片！

聊到與家人的和解，陳妤感嘆該片有「神奇力量」讓她與家人相處更融洽：「我的確因為這個角色而成長了，很難確切說明怎麼和解，而且說出來反而奇怪了，就是彼此開始變得溫柔一些了吧！」黃舒湄則是分享自己身為家中老二，「從小覺得自己是不被照顧的女兒，覺得我是電腦空白鍵，有這個位置但沒有符號」，直到母親過世才領悟到自己像是單戀關係，跟母親像是沒辦法在一起的戀人。聊到此處觸動淚腺，當場落淚。

范瑞君這時想起自己有兩個孩子，「因為老二出生時後大寶已經會走，我雖然抱著二寶，但眼睛卻會一直盯著大寶的安全。想到懷裡的小孩會不會也看著媽媽，發現媽媽永遠不看她、會不會以為我不愛她？但我不能這樣想……」，范瑞君邊說邊掉淚爆哭，還安慰黃舒湄：「她不是不愛妳！」這番話也讓黃舒湄因此釋懷。

陳妤在《阿波羅男孩》中，飾演自閉症患者的妹妹，片中面對家人呈現的心境轉折令人揪心，她過去在戲劇中飾演的殺人犯妹妹同樣給人深刻印象，兩者在家中都是被忽略的角色，詮釋起來有何不同？她表示：「我對《阿波羅男孩》的Debby反而比較有代入感！」雖然實際家庭狀況與劇情不同，但她能理解Debby，「對於那種不知道是因為還不懂事或出於自私，總用最醜陋的嘴臉和語言來面對家人，很有共鳴。」談到再次挑戰全台語演出，她感謝片中飾演阿姨的黃舒湄，「她是我們的台語指導，從讀本就一起討論台詞、每一句都順過，讓我很好進入狀況。我都忘記當時候是講台語了！」

曾演出舞台劇版的范瑞君此次挑戰台語的電視電影版，被問兩個版本的差異，「我想最大的不同在於語言。舞台劇是國語，電視電影版是台語。這兩個不同的語言就會產生兩個完全不一樣的角色，也會有不同的媽媽。」她也提到因為飾演孩子的演員不同，「雖然故事事件雷同，卻很自然會產生不同的關係和火花。」

范瑞君徹底體會這位母親內心各種掙扎與不捨，「彷彿看到當初自己帶來的新生命對著妳笑，現在卻要帶他走而心疼的不得了，甚至於覺得在這幾10年來，他不夠健康、有自閉症都是自己的責任。」盼觀眾在看完《阿波羅男孩》能更加理解自閉症患者家人的處境，並喚起大眾對這群慢飛天使的更多關懷。電視電影《阿波羅男孩》4月1日晚上9：00在公視台語台播出。

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，有家暴事件請撥打113保護專線。