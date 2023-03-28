中市第6選區立委黃國書不再參選，民進黨初選有市議員江肇國、黃守達及前市資深議員何敏誠之子何昆霖等3人登記。何昆霖28日指出，他的優勢是為民服務的心，從6歲就跟父親參與民主運動，要學習阿公何春木的精神「勇於承擔」；何敏誠則表示，3人都是一時之選，但質疑對手剛選上市議員，為何要再選立委？

何昆霖去年接棒父親何敏誠競選中市東南區議員失利，今天由父親及支持者等人陪同在「全安堂台中太陽餅博物館」辦「勇於承擔」記者會，還以「狒狒」事件延伸到「匪匪」，演出「國家安全網」行動劇。

前資深市議員何敏誠（左）之子何昆霖（右）去年議員選舉失利，登記民進黨中市立委6選區初選。何昆霖表示，他最大優勢是為民服務的心。（陳淑芬攝）

何昆霖在記者會表示，登記立委初選，最大的原因是他從小在民主家庭長大，6歲就跟著父親參與民主運動，優勢就是服務的心，他的阿公何春木當年在黨外時代，不論對手國民黨多強都勇敢拚下去，他要學習阿公「勇敢」的精神。

何昆霖說，加強中西東南區的歷史記憶及文化再造，不但是黃國書一直努力的事，也是他未來要做的事。台灣是獨立國家，目前卻是內憂外患，堅持要走自由民主道路一定要自我防衛，需要強大的立委在國會發聲，守護台灣、推動國際外交。

何昆霖表示，未來將努力推動《反滲透法》執行效率，並強調美、日及捷克等國家力挺台灣，是因屈服威權侵略者是很可怕的事，歷史教訓歷歷在目。他不是反對中國，是反對威權專制；他不反對文化交流，但要有主體思想，堅持自由民主。

他強調，很多法案要國會議員把關、推動，在國際宣傳說明國家未來方向，台灣有不少和平主義者主張不要激怒中國大陸，但孩子在校被霸凌，父母及兄弟姊妹不可能主張不要惹對方、讓對方打，要自己強大、才能取得和平。

何敏誠則表示，中市立委6選區的文化素養、知識水準及都市建設都是首屈一指，初選登記的3人都是一時之選，但他也質疑好不容易剛選上市議員，為何要再選立委？何昆霖在議員選舉以最高票落選，但他「國際經驗，台中實現」的競選訴求是立委層級，是在登記最後10分鐘籌到登記費用75萬元，才去登記。