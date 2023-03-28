土耳其無人機Bayraktar TB-2幫助烏克蘭在俄烏戰爭初期抵禦來自俄羅斯的攻擊，優異的性能也讓土耳其製的武器成為全球關注焦點，去年土耳其武器的出口額創下歷史新高的44億美元（約新台幣1335億）吸引不少國家搶購，幾乎所有製造商未來五年的訂單都已經滿載，因為俄烏戰爭爆發後，連沒有參戰的國家也開始囤積軍火。

CNBC報導，即使土耳其與美國、大陸及俄羅斯等主要參與者相比，生產武器的規模仍小很多，但其優異的性能獲得中東、歐洲及亞洲客戶的青睞，甚至成功與阿拉伯聯合大公國、卡達等海灣國家建立合作關係，提供數十億美元的投資或貿易計畫。

軍工企業集團Assan Group董事長Emin Öner表示，「俄烏戰爭創造龐大的需求，即使沒有參戰的國家也在囤積武器，我們已經提升一倍的生產能力，以滿足北約國家的需求。」

Emin Öner接著說道，「所有製造商未來五年的訂單幾乎都已經額滿，我們也全天候輪班進行生產，即使土耳其政府並不是我們的客戶，但如果他們願意找我們合作，我們就會這樣做。」

數據顯示，土耳其去年軍工產業的營業額達到100億美元（約新台幣3035億）預計今年將武器出口額提高至60億美元（約新台幣1821億）的目標，土耳其整個產業鏈約有2千家公司，外國訂單占比超過9成。