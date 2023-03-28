孫協志近日在衛視中文台《一袋女王》分享「因為想太多，錯過人生重要決定的悔恨經歷」，他透露2009年時接演一檔中台合作的大戲，沒想到完成定妝後的兩周慘被換角，經過多方私下打聽，才知道是投資方嫌棄他髮量太少。孫協志為了證實自己的頭髮是真的，上節目前刻意不噴膠，多次用手多角度撥開蓬鬆的頭髮，更有幾搓白髮清晰可見，笑說：「請問那麼厲害還可以植白髮上去？」更嗆聲網友不要再留言說他是禿子。

孫協志說有幾年時間掉髮嚴重到近乎禿頭，最嚴重時期發生在2009年，造成很大的困擾。他的髮質很細而且偏軟，20多歲時雖然髮量比同團的王仁甫、許孟哲明顯少很多，但自己沒有想太多，因為工作關係頭髮需要常燙染，他也不以為意。一直到因為外景節目錄影常下水，孫協志只要一下水起來，頭皮就明顯可見，其他團員看到後提醒他說：「感覺很嚴重耶」，孫協志說但因為當時5566工作幾乎滿檔，加上四個人裡面他常帶著紳士帽造型現身，所以更沒有特別留意髮量的問題。直到有次出國工作，飯店洗完澡後，他發現浴室排水孔上蓋滿了毛髮，大吃一驚，認真照鏡子後發現問題嚴重到說：「我當下是真的快哭了！」髮量少到在陽光底下就看得到頭皮。孫協志現場也秀出2009年時候的照片，當時髮量少到瀏海都快不見了，頭頂幾乎快肉眼可見，那時非常懊悔當初為何沒有去正視頭髮的問題。

為了怕頭髮禿掉，孫協志開始嘗試很多偏方，生髮洗髮精、拿薑抹頭皮、避孕藥磨粉混在洗髮精等，孫協志還因為拿薑搓頭皮，搓到頭皮破皮發炎，所有偏方都試了無效，直到去做了頭髮諮詢，檢查後發現正常人的毛囊都有3根毛髮，但他的只有1根，而且毛囊還全都塞住，讓孫協志超後悔沒有提前好好照顧自己的毛髮。一旁的劉曉憶還想歪的問孫協志，有沒有告訴歷任女友不要抓髮抓得太用力，讓他害羞的笑說：「我是沒有考慮過這件事」。本集將於3月29日(三)晚上11點衛視中文台播出。