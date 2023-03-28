Trae Young was ejected vs. the Pacers for throwing the ball at an official. pic.twitter.com/avGJYZ9UD4 — SportsCenter (@SportsCenter) March 25, 2023

老鷹隊主將崔楊（Trae Young）本季的騙犯規絕招受到限制，他在對戰溜馬一役因為把球砸向裁判，意外遭到驅逐出場。崔楊在第3節一次三分線外兩大步的遠射得手，但是被吹進攻犯規，原因是「不自然投籃動作」，他在出手之後以踢腿襲擊溜馬後衛奈史密斯（Aaron Nesmith），三分球遭到沒收還賠上犯規。

這一次判決之後，溜馬哈利伯頓（Tyrese Haliburton）反擊一記三分彈將比數追平。老鷹隊發進界外球，崔楊接球之後，總教練叫了長暫停，十分挫折的崔楊把球用力「傳」給裁判，當場被抓技術犯規（被對手罰進1分），隨即又被驅逐出場。裁判沃爾（Scott Wall）在鏡頭外接住了崔楊這一球，他感受到崔楊的敵意，毫不猶豫將他攆出去。

老鷹總教練史奈德（Quin Snyder）說：「他不能夠這樣做，我告訴他了，他也知道。」這是崔楊本季第15次技術犯規，累積第16次就會被禁賽1場。崔楊退場之後老鷹奮勇作戰，反倒以143比130大勝溜馬。

崔楊本季場均26.6分、3.1籃板、10助攻，投籃命中率43.4%，但是被資深教頭喬治卡爾（George Karl）批評「打球太自私」，前任總教練麥克米蘭（Nate McMillan）遭開除，也被指責與崔楊有一點關係。