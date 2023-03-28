嘉縣大阿里山茶區旱災，經農糧署、茶改場等單位會勘，已達天然災害救助標準。（邱顯誠攝）

嘉義縣於3月25日落下首場春雨，為久旱不雨的阿里山茶區帶來滋潤，不過茶農表示，這波降雨量不多，頂多讓茶樹不枯死，對春茶萌芽幫助有限，只盼能持續降雨；而縣政府農業處27日也與農糧署、茶改場等單位實地會勘茶災，經統計整體大阿里山茶區受損面積約佔3成，達天然災害救助標準，後續將啟動救助公告。

嘉義地區日前雖迎來春雨，但仍未改善大阿里山茶區乾旱情況，梅山鄉朱姓茶農表示，因久旱不雨，茶樹長期缺乏灌溉難以萌芽，這場及時雨也主要是讓茶園土壤溼潤，茶樹不至於枯死，但救不了春茶，「原本清明節後就要進入採收期，但今年連芽都長不出來」，認為至少要延後一個月以上才能採到茶。

茶業改良場研究員兼副場長邱垂豐表示，春茶現正處萌芽階段，然而旱災使得萌芽緩慢、出芽不整齊，過於乾燥也讓枝條枯死，這波降雨僅能助茶樹續命，若無持續降雨，茶樹也難恢復生機，評估嘉義春茶產量會減少3成多。

嘉縣府農業處表示，27日邀集農糧署南區分署嘉義辦事處、茶改場與鄉公所等單位，共同會勘梅山、竹崎、番路與阿里山鄉等大阿里山茶區災損情形，4鄉整體茶樹種植面積約1755公頃，經統計受損面積將近3成約505公頃左右，已達天然災害救助標準，後續將由農糧署啟動天災救助公告，每公頃補助5.5萬元。