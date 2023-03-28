台中市議員張芬郁28日指出，大里區益民非營利幼兒園預計8月開學，教室內裝設備卻尚未完工，令不少家長擔心能否如期完成。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中報導）

台中市大里區益民非營利幼兒園今年開始招生，不少家長想到現場詢問卻看見教室設備尚未完工，憂心能否如期就讀，台中市議員張芬郁28日要求教育局緊盯後續工程，須以完善狀態迎接新生；中市府表示將積極督導相關工程進度，並完善各項教學設施。

台中公立幼兒園及非營利幼兒園本月從26日開放線上登記至4月7日截止，現場登記以各幼兒園的招生簡章公告為準。大里區今年將多出1所益民非營利幼兒園，目前已委託中台科技大學經營，預計招收3足歲至小學前幼兒共4班，一共120名學生。

張芬郁日前前往幼兒園，正好遇見2位家長到場「視察」，其中1名家長表示，他的孩子在東區就讀非營利幼兒園，看見今年大里增設1家非營利加入招生行列很開心，要幫孩子轉回來，希望能順利完成。

張芬郁說，益民非營利幼兒園成立令在地家長興奮不已，不少家長到現場卻發現內部空蕩蕩，皆出現「這樣來的及8月開學嗎？」的疑慮。她說，益民非營利幼兒園內部空間規畫教室、廁所、室內活動空間、備膳室、辦公室等，設計簡潔，但地板、內裝等都還未開始作業，難怪家長看了擔心。

張芬郁表示，由於益民非營利幼兒園和益民國小地下停車場同時興建，目前追加預算辦理二次發包，內部才能全部完工，要求教育局盯緊施工進度，以最完善的設備迎接8月入學的小朋友。

中市府教育局指出，益民非營利幼兒園與益民國小新建活動中心共構興建，建物工程於今年1月竣工，幼兒園位於活動中心1樓，目前處室內裝修階段，教育局將積極督導相關工程進度，並完善各項教學設施，以迎接8月入學的新生。