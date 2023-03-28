鈞興第4季存貨跌價及呆滯損失金額較第3季減少，單季毛利率27.54％，優於上季24.17％，但仍低於過往31％以上的水準。此外，公司開拓東南亞區域新客戶，第4季越南新廠佔集團整體生產出貨比重提升至15％。

目前電動工具、園林工具、工業機器人等客戶訂單預計在第2季有機會回升外，鈞興積極推進電動助力車(E-Bike)業務，並與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發及加大推廣新款下管型中置電機產品。