鈞興第4季存貨跌價及呆滯損失金額較第3季減少，單季毛利率27.54％，優於上季24.17％，但仍低於過往31％以上的水準。此外，公司開拓東南亞區域新客戶，第4季越南新廠佔集團整體生產出貨比重提升至15％。
目前電動工具、園林工具、工業機器人等客戶訂單預計在第2季有機會回升外，鈞興積極推進電動助力車(E-Bike)業務，並與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發及加大推廣新款下管型中置電機產品。
鈞興-KY(4571)公布2022年合併營收24.43億元，年減10.7％，稅後淨利3.51億元，年減10.8％，每股稅後盈餘6.66元。董事會通過擬配發3.6元現金股利。其中，第4季合併營收5.99億元，因認列匯兌損失0.2億元，稅後淨利為0.43億元，年減16.84％，每股稅後盈餘0.81元。董事會通過擬配發3.6元現金股利。
鈞興第4季存貨跌價及呆滯損失金額較第3季減少，單季毛利率27.54％，優於上季24.17％，但仍低於過往31％以上的水準。此外，公司開拓東南亞區域新客戶，第4季越南新廠佔集團整體生產出貨比重提升至15％。
目前電動工具、園林工具、工業機器人等客戶訂單預計在第2季有機會回升外，鈞興積極推進電動助力車(E-Bike)業務，並與品牌客戶投入客製化中置電機產品開發及加大推廣新款下管型中置電機產品。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。