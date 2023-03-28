桃園市東非狒狒逃亡18日，最後雖然順利被抓捕，卻也身受槍傷不治身亡，林姓獵人雖涉嫌開槍，不過要他開槍的到底是哪個單位？詳細經過陷入羅生門。面對各方撻伐聲浪不斷，新北市原住民族狩獵協會在臉書粉專發出聲明，強調「獵人無辜！新竹縣農業處才是殺狒兇手！」要求新竹縣農業處不要卸責。

協會表示，林姓獵人開槍的起因是新竹縣農業處致電請求獵人協助，因此不該由獵人承擔狒狒死亡責任，本案也已經完全破壞獵人對公部門的信任感。協會提出3點，一、狒狒死因的延誤就醫是桃園市農業局的擺拍行為所致，現場影片、照片都可明顯看出狒狒出血，且至少10分鐘之久沒有適當醫療處置，「這才是導致狒狒死亡的原因！」協會說明，獵人的一槍不可能馬上打死動物，大多是讓動物失去移動能力後再捕獲，開槍只是要讓狒狒不要亂跑或跑太遠。

二、獵人收到各地政府請求協助圍捕動物之情事，均非依循採購法或委託方式，也都是「無償協助」，獵人在現場也會憑藉自身對於獵物移動方式、行為等應變出捕捉方案。協會強調，農業處在通知時本就知情「獵人可以使用獵槍」，最後出事情要獵人背黑鍋實在冤枉，如此「請求協助」的方式，對獵人毫無保障反而造成傷害，後續的卸責更讓人憤怒，「如果沒有農業處的『電話要求』，獵人根本不會去打一個自己用不到的動物！」

三、協會認為，「六福村與新竹縣政府聯手逼死獵人」，現場一定有人下達同意開槍，開槍後各單位連連卸責，但從否認找獵人、獵人接到新竹縣政府技正電話、現場乘坐林務局公務車等，所有環節一再表明是政府單位同意所為，如今只剩獵人承擔輿論謾罵與警方調查，「新竹縣政府彷彿成為啞巴，這就是獵人信任漢人政府的下場嗎？」

對此，協會提出3點呼籲，獵人因受政府單位請求協助，不應受司法迫害；新竹縣農業處應承擔責任，勿成為背信棄義的小人；六福村狒狒超額責任應持續追究，獵人好心幫忙還要揚言提告實在噁心。