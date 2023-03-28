若罹患慢性阻塞性肺病或長期呼吸道疾病，容易出現呼吸急促、胸悶等問題，嚴重還會影響睡眠品質及血氧濃度。中醫師林舜穀提到，想改善呼吸道相關問題，可按壓中府穴、華蓋穴，能夠緩解呼吸急促、氣短等症狀，另外平時也可以多補充杏仁。

中醫師林舜穀在臉書粉專提到，罹患慢性阻塞性肺病或長期呼吸道疾病，經常會感到呼吸急促或窒息感、胸悶、氣短等，疾病初期呼吸困難的狀況，大多出現於活動或運動時，不過症狀若變嚴重，就連日常活動也會出現呼吸困難，還會影響睡眠品質和血氧濃度，甚至有的還會睡到一半被窒息感驚醒。

林舜穀提到，想改善呼吸道相關問題，可以按壓中府穴、華蓋穴，有助緩解呼吸困難。「中府穴」位於胸前壁外上方，第1肋間隙正中線旁開6寸、肩胛骨喙突內下方，按壓有助緩解呼吸急促、胸悶、氣短等症狀，另外則是「華蓋穴」，位於胸部正中線上、平第1肋間處，按壓可調節氣機、舒展經絡，平時也可吃「杏仁」，具有止咳平喘功效。

林舜穀提醒，除了靠按壓穴道外，也可嘗試呼吸訓練。先是用鼻子慢慢吸氣，在心裡默念1、2、3，再配合節奏用鼻子深吸氣，之後用嘴巴吐氣時，噘起嘴唇像是要吹口哨，默數1至6，吐氣長度和時間必須是吸氣的2倍，這種呼吸方式可以將小支氣管的二氧化碳吐乾淨，有助於緩解患者呼吸困難，還可增加呼吸深度。