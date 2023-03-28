業者預期，隨邊境開放逐步帶動觀光及商務需求、住房實質營收RevPAR逐步提升，及國內外旅館集團看好後市積極整併布局下，旅館產品將成為今年不動產市場備受矚目的投資標的，投資信心偏向樂觀。至於店面，大型商場與指標型商圈內店面將重躍舞台，拉動消費成長。

另外，土地開發、辦公室，前景相對被保守看待。

CCIM台灣不動產投資協會定期偵測台灣商業不動產的環境變化，最新出爐的2023年第一季台灣CCIM商業不動產投資信心指數（ICI）調查顯示，平均指數為103.19點，與前一季相較下跌10.79點。

隨著央行連續五季升息、全球通膨壓力再現、政策持續打房並緊縮不動產信用管制，商用不動產市場也面臨量縮的壓力，各類型產品未來的投資信心，出現互相消長現象。

據CCIM最新調查，有三項指標（土地開發、辦公室、總體經濟）下降，兩項指標（旅館、店面）上升。

在不計旅館的指數下，其中信心指數最高的標的為「辦公室」，在本次調查中為114.95點，相較前一季下跌14.84點。

信心居次的指標為「土地開發」，在本次調查中為106.52點，相較前一季下跌 32.37點。

信心居第三的指標為「總體經濟環境」，在本次調查中為97.83點，相較前一季下跌14.661點。

信心居第四的指標為「店面」，在本次調查中為93.48點，為本次絕對水準最低之指標，相較上一季上升18.71點。

另外旅館方面，投資信心為120.11點，相較前一季上33.29點，指數「偏向樂觀」。

而全台三大都會之土地開發信心指數，全國地區均有下跌跡象。其中，中部地區信心點數最高，為107.60點，相對前一季調查結果下跌37.76點；其次為南部地區，信心指數為106.52點，相對前一季調查結果下跌41.62點；北部地區信心指數為105.44點，較前一季調查結果下跌17.71點。

另可將本指數分為短期（三個月）、長期（一年）之信心，短期之信心指數為102.89點，長期之信心指數為103.44點，兩者幾無差異，表示CCIM認為，商業不動產短期或長期投資可能沒有太大變化。