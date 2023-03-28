《青春路上》參展的服裝創作國手林盈孜導覽創作理念。（王揚傑攝）

《青春路上》參展的漆作裝潢國手吳將導覽創作理念。（王揚傑攝）

《青春路上》參展的美髮國手楊薀蒂導覽創作理念。（王揚傑攝）

新北市青年局「青職基地」今（28） 日正式開幕，基地空間將是15到40歲青年自在交流、探索生涯的場域。基地除延續辦理職涯活動，更將擴大服務類型，並提供免費場地讓青年自在交流與展現自我，協助青年持續為自己的職涯深耕、生涯加值，創造斜槓人生。

由新創公益組織Skills for U團隊策展的《青春路上》技職國手展，今與「青職基地」開幕同步開展。《青春路上》邀請6位曾到世界參賽的新北市技職國手，透過作品展現出新北市的青年一路從校園到社會的成長點滴，青年局一路相隨的支持，鼓勵青年勇敢展望世界、接軌國際。

開幕典禮由新北市長侯友宜主持，邀請德國在台協會處長許佑格、國際技能組織副會長林三貴、教育部青年發展署長陳雪玉及黃淑君、劉美芳、戴湘儀等多位新北市議員參與，《青春路上》參展的漆作裝潢國手吳將、服裝創作國手林盈孜及美髮國手楊薀蒂也親自到場導覽，展現青年豐沛的思想與創造力。

侯友宜表示，青年局整合各局處資源幫助青年勇於逐夢，未來青職基地有許多職涯課程及交流座談等資源，場地也能辦理藝文展覽，增加青年彼此交流、互相學習的機會。

青年局長錢念群表示，「青職基地」座落板橋區民權路170號，開放時間為上午10時至晚間9時，每周一及3日以上國定假日及投票日休館，學生及青年團體可免費借用場地辦課、佈展或交流座談，歡迎青年朋友多加利用，詳細資訊可查詢青年局官網。