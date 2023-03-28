今(28)日上午，國1五楊高架南下46.5公里處發生一起車禍，當時有輛緩撞車在協助路燈檢修工程，而停於後方警戒，不料，卻被1輛素有「瑞典坦克」之稱的紅色轎車猛撞，該轎車車頭全毀，前擋玻璃裂成蜘蛛網狀，而緩撞車的緩撞設施凹陷受損，所幸轎車駕駛僅多處擦挫傷無生命危險，緩撞車與轎車駕駛酒測值皆為0，車禍事故原因仍待釐清。

一名男子在臉書社團「重機車友 ❘ 各區路況天氣、資訊分享中心」發文，並分享2張照片，從照片中可見，有輛紅色轎車不明原因直接撞上內線車道高公局委外施工廠商的緩撞車，該轎車車頭全毀，前擋玻璃也碎成蜘蛛網狀，而緩撞車也受損嚴重，緩撞設施也凹陷變形；對此，原PO也在貼文寫下「在高架剛出爐的 還熱騰騰的，剛剛工程車上的3個大哥嘴巴閉不起來的看著」。

貼文一出，網友看傻眼紛紛留言表示「好車直接變廢鐵，修都不用修了，建議內側擺一台坦克當後盾」、「建議以後撞防撞車的駕照都要吊銷」、「有沒有防撞車概念股可以推一下」、「五星防撞認證？」、「真的要感謝這台防碰撞車，不知道拯救了多少個工程人員」、「年底採購防撞車的預算要增加了」、「這麼懶不想開車怎麼不搭公車、客運？」、「『瑞典坦克』撞擊實驗！成功」。

據悉，這起車禍發生在今(28)日上午，1輛素有「瑞典坦克」之稱的紅色轎車，行經國道1號五楊高架南下46.5公里處上不慎追撞在內線車道緩撞車，所幸轎車駕駛僅身上多處擦挫傷，無生命危險，當時該緩撞車在協助路燈檢修工程，並於後方警戒，轎車與緩撞車駕駛酒測值皆為0，詳細車禍事故原因仍待釐清。