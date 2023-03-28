捷克眾議院議長艾達莫娃率團來台招商，經濟部與外貿協會配合辦理「台捷經貿合作洽談會」，共找來工總、電電公會、機械公會、航太公會、敏鈞精密、創見資訊，加上研究機構等110家台商，現場與57家捷商進行175場次洽談會，預期能促成9690萬美元商機。

57家捷商出席洽談會，是捷克訪台史上最大規模，產業主要集中在資通訊產及國防航太產業，其他還有能源、機械、營建、汽車、醫療、橡塑膠等。

台商部分主要由產業公協會及業者參與，包含工總、電電公會、機械公會、工具機暨零組件公會、航太公會、國防產業發產協會、太空產業發展協會、資訊安全協會，連同漢翔、敏鈞精密、鉝太精密、耀登科技，創見資訊、慧友電子、現觀科技、數可科技等業者，連國營事業台電及中油也報到。加上研究機構國家太空中心、中科院、資策會、工研院等，合計110家。

會中，捷商Groundcom.spaces.r.主要從事低軌衛星資料傳送技術，SpaceKnow Inc.則專注於衛星偵測數據蒐集，我航太業者就表示，兩家的設備及技術，可結合其衛星地面站設備，發展為成套的服務方案，雙方在太空領域的發展擁有共識。FOR H2ENERGY則以發展氫燃料能源為主要業務，我業者表示可以透過技術合作發展氫能市場。

TGS為捷克機械工程服務廠商，在捷克和斯洛伐克市場擁有1200多家客戶，洽談會對我國直得科技與名揚機械的產品有相當大興趣，表達期望未來一同搶攻歐洲市場。

看準華航即將在7月直飛布拉格，這次也有幾家台灣旅行社業者相繼出席活動，與2家捷克旅行社業者及觀光巴士租賃業者洽談，探詢兩國直航後的飯店住宿及觀光運輸合作。