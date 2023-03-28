政治大學今天宣布成立「X實驗學院」，讓他們從本科系出發，探索與其他系所跨域結合的可能，明年8月開始運作。政大宣稱這個學院將是「怪咖俱樂部」，可以讓「應數系學生成為體育教授」、「體育系學生成為飯店經理」。

政大校長李蔡彥表示，政大追求課程改革創新的歷史已久，今年推動全國首創的「X實驗學院」計畫，以「跨域力」、「自主學習」為導向的教學創新系統，打破現有高教疆界，將成為大學實驗教育的新里程碑。「X實驗學院」最快於明年8月起的113學年開始運作。

政大「X實驗學院」計畫主持人、副校長詹志禹說，這項計畫將以校內招生為主，學院下設有各項微學分、微學程，乃至於學分學程或學位學程，學生可依興趣自行組合。未來政大學生可以組合「學系＋X」，這個X可不是既有類別中的知識，而是源自於自身熱情或召喚的創造。

舉例來說，同時喜歡手做編織、動物陪伴、文學與商學的學生，或許可以在一項「製作一本可以跟狗狗一起閱讀的繪本」書中整合起來。這可能連結了繪本文學、動物行為、材料選擇、設計製作以及寵物市場的理解、行銷與反思。

詹志禹指出，「X實驗學院」將與各系合作培育學生，進一步串連各學院形成一個合作共生的關係。此外，政大現有若干校級學位學程或學分學程，在傳統的體制架構中常遇困難，將來如果認同「X實驗學院」的理念與精神，也可「靠行」加入，例如「運動產業與文化學位學程」即將加入，大家合作發展具有特色的課程，預計明年2月招生。

詹志禹表示，X實驗學院將進一步孵化具有創新實驗性質的課程與學程，提供與自主、探索、跨域、未來趨勢及永續發展有關的學習經驗。如果學生想學的課程，學校內都沒有，那可以創課，學校會提供資源及幫助尋找講師，來創出這門新的課程。